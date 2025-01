Le poème du dimanche : ‘‘Le casque du diable’’ de Abdelwahab Melaweh

Né en 1961 à Gafsa, dans le sud tunisien, Abdelwahab Melaweh est poète, romancier, dramaturge, traducteur et critique littéraire.

Il collabore à différents journaux arabes. Participe à divers festivals et rencontres littéraires, en Tunisie et à l’étranger.

Partisan du poème arabe en prose, il a publié des recueils de poésie, dont : Parchemins de la dernière solitude, 1995 ; Debout seul, 1997; Je suis ainsi toujours, 2002; Comme arrangement prévisionnel, 2018; Le livre de l’insoumission, 2012. En français : Nul ne viendra à son heure, Ed. Al Manar, Paris, 2010

Tahar Bekri

Ceci n’est pas une erreur d’un regard fixe

car la fleur apparue à l’entrée de la forêt lumière

rend le passant égaré non voyant apercevant ses pétales

refuges à la douleur du souvenir

comme l’illusion qui le mène vers un coin de sa mort.

Ô comme elle séduit ! Comme elle est belle

Comme son verre de miel mortel

séduit l’amant attiré par ce qui coule prodiguant le désir en elle

et les fragrances excitantes qui en émanent.

Tueuse comme elle est bonne !

La femme maudite allongée sur une chaise roulante

Ses amants accourent vers elle assommés raides

Comme si elle était un début sans fin.

Toute chose est discutable d’habitude

sauf interroger la fleur ensorceleuse

ainsi dit le philosophe hérétique

pendant qu’il mourait.

Ce n’est pas une erreur dans l’odorat

ou dans une odeur falsifiée d’origine

tel celui qui dans l’illusion de l’ombre

couvre sa tête du soleil avec ses coudes

s’abandonne volontiers à l’allégresse

et apparaît dépassant ses tremblements

ivre montant les sens de l’âme en lui

s’écroulant drogué sur ses genoux mort.

C’est une fleur à l’offensive fatale

(La rose n’a pas de cœur, jaillit de ses imaginations, allégée de la monotonie du pouls s’élève allégée de l’oppression du lieu, indifférente à ses sentiments s’occupant des errances de l’air, elle réveille les êtres de la joie, libère les oiseaux d’un vieux ciel. Ce cri caché dans les effets d’un parfum obscur qui prend le non voyant par la main à travers un passage au cœur de la nuit, ainsi est la rose)

Il ne la connaissait pas marchait vers elle évanescent

attiré par son doux toucher

tenté par la byzantine écarlate

sa pièce de monnaie dans une céramique tendre et frêle

opaque qui le tire vers les creux de ses mains

il lui suffisait de toucher la couleur pour tomber évanoui.

Son goût est plus doux que le sucre

plus magnifique que le rêve mêlé aux gouttes de rosée

plus délicieux que les cerises pétries dans la salive des amantes

avec les baisers des rencontres

douce dans son goût ceci n’est pas une erreur de goût

elle qui est coloquinte mortelle, poison est sa sève

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri

(Remerciements à l’auteur)