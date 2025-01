Hagui et Badra dans la liste de Hammami pour la direction de la FTF

Mahmoud Hammami a déposé ce dimanche 5 janvier 2025 sa liste pour l’élection du bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) prévue pour le 25 de ce mois.

La liste de Mahmoud Hammami comprend les anciens internationaux Karim Hagui, en tant que vice-président, et Khaled Badra, Issam Hamzaoui, Najoua Béjaoui, Chérihane El-Arbi, Abdelaziz El-Ayeb, Mohamed Salah Frad, Naoufel Abichou, Haythem Ghallabi, Anis El-Beji et Mohamed Boussemma, en tant que membres, ainsi que Zied Barbouche, Rym Dérouiche Chaouachi et Riadh Mokdad comme membres supplétifs.

Une autre liste présentée plus tôt dans la journée par Moez Nasri comprend Hussein Jenayah en tant que vice-président, Rym Bejaoui, Maroua Sekhiri, Belhassen Ben Samra, Manoubi Troudi, Wissem Eltaief, Moez Naïli, Moez Mestiri, Zied Messaoudi, Néji Chahed, et Khémaies Hamzaoui en tant que membres, ainsi que Taieb Challouf, Fakhreddine Ben Zayed et Monia Bedoui comme membres supplétifs.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures était fixé à aujourd’hui à midi.

I. B.

I. B.