CinéMadart : Projection de documentaires sur l’environnement soutenus par Doc House

Dans le cadre de projet « GreenDocs », CinéMadart organise le 9 janvier 2025 à 19h, une projection en avant-première de 6 courts métrages documentaires sur l’environnement soutenus par Doc House.

Ces films explorent des récits puissants autour des enjeux environnementaux actuels en Tunisie :

-Hazar Abbassi : MERdum

-Mirvet Kammoun : Art of the Earth

-Abdallah Yahia : Cicatrice

-Haythem Mghuirbi : The Water Man

-Houcem Slouli : A Destiny with Exile

-Rami Jarboui: L’Archipel

🎟️ Entrée gratuite.

Rejoignez-nous pour une soirée riche en découvertes et échanges autour du cinéma en présence des réalisateur.ice.s pour un débat constructif

Communiqué