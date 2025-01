Une actrice israélienne affirme avoir été «menacée de mort au Maroc»

Noa Cohen, la jeune actrice israélienne qui incarne la mère de Jésus dans le film Netflix ‘‘Mary’’, a déclaré avoir reçu de multiples menaces de mort alors qu’elle tournait le film au Maroc. Ses déclarations, entendues mardi soir dans une émission télévisée très populaire, ont été reprises par le Jerusalem Post.

Les journaux marocains reprennent la nouvelle, soulevant la polémique et relançant «l’engagement largement documenté du Maroc en faveur de la protection des Juifs et de l’harmonie interreligieuse». Sans trop insister, soit dit en passant, sur la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, dont les Marocains semblent faire un marqueur important de leur politique étrangère.

Quoi qu’il en soit, la normalisation des relations entre les Etats ne signifie nullement qu’elle est acceptée par leurs peuples respectifs et on peut imaginer qu’il y a beaucoup de Marocains qui ne sont pas d’accord à ce sujet avec sa majesté le roi Mohammed VI.

Pour revenir à notre actrice israélienne, elle a affirmé que des profils marocains sur les réseaux sociaux l’avaient menacée alors qu’elle était sur le tournage de janvier à mars 2024. «J’ai reçu des messages de profils marocains, via les réseaux sociaux, disant qu’ils savaient dans quel hôtel je séjournais», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter, un brin philosophe : «Vous allez filmer dans ce qui est, après tout, un pays musulman, le Maroc… et vous avez besoin d’un visa spécial pour y entrer, et vous devez avoir un service de sécurité qui vous surveille tout le temps.»

Malgré les soi-disant menaces, le tournage du film, dont le budget s’élevait à 70 millions de dollars, s’est déroulé sans encombre. Cohen, qui avait déjà joué dans des émissions israéliennes pour adolescents et enfants, admet qu’elle a reçu un «traitement de star» et qu’elle était ravie de travailler avec Sir Anthony Hopkins, l’acteur aux deux Oscars qui joue Hérode dans le film.

L’actrice a cité les commentaires des médias sociaux sur la bande-annonce du film comme «preuve d’une hostilité généralisée», avec des attaques du genre «sioniste» et «israélienne» en passant par de «dures insultes personnelles et antisémites».

I. B.