H2 Global Energy annonce un accord pour un projet d’hydrogène vert en Tunisie

Un consortium dirigé par H2 Global Energy annonce avoir signé un protocole d’accord avec le gouvernement tunisien pour un projet d’hydrogène vert et d’ammoniac vert de 6 milliards de dollars (environ 19 milliards de dinars tunisiens), indique ce groupe à la pointe de la technologie des énergies renouvelables.

Ce projet ambitieux vise à tirer parti des abondantes ressources énergétiques renouvelables de la Tunisie pour produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, positionnant le pays comme un acteur clé de la transition énergétique propre mondiale, ajoute le groupe dans un communiqué publié à Tunis ce lundi 6 janvier 2025.

Yazan Alfaouri et Wissam Anastas, actionnaires du consortium, ont exprimé leur enthousiasme à l’égard de l’accord et ont vu dans ce projet une pierre angulaire des plans de transition énergétique de la Tunisie et une avancée dans les collaborations existantes entre la Tunisie et la Jordanie.

Waleed Al-Hallaj, directeur commercial de H2 Global Energy, a souligné l’importance de ce projet : «Il s’agit d’un projet stratégique qui s’aligne non seulement sur notre engagement en faveur de l’énergie durable, mais souligne également le potentiel de la Tunisie en tant que leader dans la production d’hydrogène vert et d’ammoniac. Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement tunisien pour concrétiser notre vision commune d’un avenir plus vert.»

Le projet devrait créer de nombreuses opportunités d’emploi et stimuler une croissance économique significative en Tunisie, tout en contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

D’après EIN Presswire.