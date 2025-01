Les 5 Tunisian Women in Tech of The Year 2024

L’association tunisienne Reconnect, basée en France, a désigné les cinq femmes tunisiennes lauréates du prix Tunisian Women in Tech of The Year 2024.

Ces femmes d’exception ont été sélectionnées pour l’excellence de leurs carrières professionnelles, la qualité de leurs publications scientifiques et leur engagement en faveur du développement technologique en Tunisie.

Issues des sphères scientifiques et professionnelles, ces personnalités remarquables ont joué un rôle clé dans le rayonnement de la Tunisie dans divers domaines technologiques, notamment la cybersécurité, la biotechnologie, le génie chimique et des procédés,les technologies des réseaux avancés et les télécommunications. Grâce à leurs travaux et réalisations, elles ont stimulé l’innovation, facilité le transfert de compétences et promu l’excellence dans la recherche et le développement technologique.

L’influence de ces femmes exceptionnelles dépasse les frontières, renforçant la visibilité technologique de la Tunisie sur la scène internationale, tout en inspirant les futures générations de talents technologiques à poursuivre des carrières prometteuses dans le pays.

Prof. Lamia Chaari-Fourati : professeur en technologies avancées des réseaux informatiques et chercheuse au laboratoire SM@RTS (Signals, Systems, Artificial Intelligence and Networks) à l’Institut supérieur d’informatique et de multimédia de Sfax, Tunisie.

Dr. Magda Lilia Chelly : co-fondatrice et PDG de RuleUp, conférencière, multi-entrepreneure et experte distinguée en cybersécurité, Singapour.

Dr. Nada Raddaoui : directrice générale du Cluster for Nucleic Acid Therapeutics Munich (CNATM) et du Collaborative Research Center 1309 (SFB1309) à Munich, Allemagne.

Dr. Besma Smida : maître de conférences en génie électrique et informatique, directrice des études supérieures à l’Université de l’Illinois à Chicago, États-Unis.

Dr. Monia Guiza : maître de conférence en génie chimique et procédés à l’École nationale d’ingénieurs de Gabès (Enig), Tunisie.