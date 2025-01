Le cinéma engagé tunisien au Festival du film politique de Carcassonne

La 7ᵉ édition du Festival international du film politique de Carcassonne se tiendra du 16 au 20 janvier 2025. Evénement incontournable pour les passionnés de cinéma engagé, il met en lumière cette année plusieurs films réalisés par des cinéastes tunisiens et franco-tunisiens de la nouvelle génération. (Illustration : ‘Reine mère’’, de Manele Labidi).

Djamal Guettala

Le festival met en avant ‘‘Aïcha’’, le dernier long métrage de fiction de Mehdi Barsaoui, en compétition officielle dans la catégorie fiction. Le réalisateur tunisien nous plonge dans l’histoire poignante d’Aya, une jeune femme du sud de la Tunisie, qui, après un accident, cherche à reconstruire sa vie à Tunis, mais se retrouve confrontée à une bavure policière. À travers ce récit intime et social, le film aborde les luttes contre l’injustice et l’oppression dans un contexte politique troublé.

Aicha de Mehdi Barsaoui.

En compétition dans la catégorie documentaire, ‘‘Sudan, Remember Us’’ (‘‘Soudan, Souviens-toi’’), de Hind Meddeb, qui propose une immersion dans la révolution soudanaise de 2019. Réalisatrice franco-tunisienne, Hind Meddeb suit les parcours de citoyens soudanais qui luttent pour la liberté et l’égalité face à une répression brutale. Ce film documente la transition du Soudan d’une dictature militaire à un gouvernement civil, en capturant des moments poignants et des témoignages d’espoir.

En sélection fiction hors compétition, ‘‘Reine mère’’, de Manele Labidi, également Franco-tunisienne, qui nous plonge dans le quotidien d’Amel, une mère de famille confrontée à la menace de l’expulsion, tout en s’occupant de sa fille, victime de visions mystiques. Ce film, porteur d’un message fort sur la résilience et l’injustice sociale, poursuit la réflexion entamée par son précédent succès ‘‘Un divan à Tunis’’ (2019).

Avec la projection de ces trois films réalisés par des cinéastes tunisiens et franco-tunisiens, la présence tunisienne est particulièrement mise à l’honneur. Le festival devient ainsi un carrefour important pour la culture tunisienne, notamment en matière de cinéma engagé et de réflexion sur les défis sociaux et politiques contemporains.

Hind Meddeb.

Un cadre unique pour le débat

En plus des projections, le festival offre une dimension exceptionnelle avec la présence de Costa-Gavras, le maître du cinéma engagé. À travers des œuvres comme ‘‘Z’’ (1969) et ‘‘L’Aveu’’ (1970), il a toujours su interroger le pouvoir et les luttes sociales. Sa participation enrichira le festival d’échanges sur le rôle du cinéma dans la politique.

Carcassonne, avec son château médiéval et ses remparts imposants, servira de toile de fond parfaite pour cette édition 2025. La ville devient ainsi le lieu idéal pour des discussions sur les grands enjeux sociaux et politiques actuels, à travers le prisme du cinéma.

Le Festival international du film politique de Carcassonne s’affirme comme un espace de débat essentiel. Avec des projections, des tables rondes et des rencontres, il invite le public à une immersion dans des récits poignants, offrant une réflexion sur des thématiques universelles telles que l’injustice, la précarité, et la quête de liberté.