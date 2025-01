Le virus HMPV n’est pas présent en Tunisie et n’a pas de potentiel épidémique

Selon Dr. Mahjoub Ouni, professeur en virologie, le virus HMPV est médicalement connu depuis longtemps et fait partie des virus liés au système respiratoire. Présent dans le monde entier, il ne présente pas de potentiel épidémique comme certains le prétendent parfois.

Intervenant dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque ce lundi 6 janvier 2025, Dr Ouni a indiqué que ce virus n’a pas la gravité observée lors de la pandémie de Covid-19.

Les symptômes de l’affection par ce virus apparaissent principalement chez certaines catégories de personnes, telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, a encore précisé Dr Ouni, en rappelant la première étude le concernant remonte à 2001, lorsqu’il a été identifié et étudié aux Pays-Bas.

De son côté, Dr Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance, a indiqué à l’agence Tap qu’aucun cas d’atteinte par ce virus n’a été enregistré en Tunisie, contrairement à ce qui affirmé par certains sur les réseaux sociaux.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a publié aucun avertissement à propos de ce virus qui doit être traité comme n’importe quel autre virus saisonnier, a souligné Dr Daghfous, ajoutant que les virus les plus actifs actuellement en Tunisie sont les Rhinovirus, H1N1 et D3N2, et les responsables de la santé publique suivent l’évolution de la situation de très près.

Le ministère de la Santé a indiqué, de son côté, dans un communiqué publié dimanche 5 janvier, que la situation sanitaire en Tunisie est sous contrôle et que les virus actuellement en circulation sont connus et non préoccupants. Il n’existe aucun signe indiquant une menace sérieuse pour la santé publique ou une propagation à grande échelle.

Le ministère a assuré qu’il continue de surveiller quotidiennement la situation sanitaire à l’échelle nationale et internationale, en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Tout en assurant qu’il prendra toutes les mesures nécessaires si la situation l’exige, il a confirmé disposer d’un plan de réponse prêt à être activé pour faire face à toute menace épidémique potentielle.

I. B.