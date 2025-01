Tunisie-Météo : Un Week-end frais et pluvieux en perspective

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que le week-end du samedi 11 et du dimanche 12 janvier 2025 sera marqué par une baisse des températures, des vents forts et de la pluie dans différentes régions du pays,

Les régions du nord et du centre du pays seront particulièrement concernées par des aaverses orageuses avec un cumul pouvant atteindre 50 mm, ajoutant que des chutes de grêle et des rafales de vent soufflant jusqu’à 90 km/h, sont également attendus par endroits.

Une baisse des températures est également prévue avec des maximales variant entre 10°C et 16°C et ne dépassant pas les 7°C sur les hauteurs et dans les régions montagneuses, et des minimales comprises entre 4 et 8 degrés.

Y. N.