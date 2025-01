Patrimoine : des archives sonores allemandes à Ennejma Ezzahra

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam – Ennejma Ezzahra) accueille, du 6 au 10 janvier 2025, une délégation scientifique et technique des Archives sonores allemandes de l’Université Humboldt de Berlin, qui lui remis 445 enregistrements audio en versions numériques à la Phonothèque nationale tunisienne (PNT) gérée par ledit Centre.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération culturelle tuniso-allemande et du projet visant à restituer les enregistrements audio réalisés avec des prisonniers de guerre à leurs communautés d’origine.

Les enregistrements en question comprennent les chants de prisonniers originaires d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc) et de certains pays africains, enregistrées pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) à laquelle ces prisonniers avaient pris part dans les rangs des troupes françaises. Des copies numériques des documents écrits ainsi que divers documents annexes ont également été remis.

En vertu d’un mémorandum d’entente signé hier, jeudi 9 janvier, entre la directrice générale du Cmam et la directrice du Centre Hermann von Helmholtz pour les techniques culturelles (HZK), de l’Université Humboldt, chargé notamment des archives sonores (Lautarchiv), les enregistrements audio, les documents écrits et les documents annexes remis à la PNT ne sont soumis à aucune restriction de droits d’auteur, accordant au Cmam des droits exclusifs pour utiliser ces données à des fins de recherche, d’enseignement et dans le domaine culturel.

Le transfert de ces enregistrements audio en Tunisie est le fruit d’une longue collaboration entre le Cmam et plusieurs institutions allemandes qui conservent des archives importantes liées au patrimoine musical et culturel tunisien.

Le texte de l’accord met également l’accent sur l’utilisation de ces archives dans le cadre de projets à venir, notamment l’organisation d’expositions, la publication d’ouvrages et le lancement d’initiatives de recherche.

La collection remise à la Cmam se compose de deux fonds d’archives sonores principaux : le premier, réalisé entre 1915 et 1918 dans le camp de prisonniers musulmans de Zossen-Wünsdorf (connu sous le nom de «Camp du Croissant»), et le second, enregistré au cours des années 1920 et au début des années 1930.

Dans ce même contexte, une rencontre scientifique intitulée «Des archives sonores allemandes à Ennejma Ezzahra : pour une reconnaissance historique des prisonniers nord-africains de la Première Guerre mondiale», a été organisée à la médina de Tunis dans le cadre des activités du séminaire «Tunisie, Méditerranée et au-delà», visant à renforcer l’échange d’idées entre chercheurs de divers horizons géographiques et disciplinaires. La rencontre a permis aux représentants tunisiens et allemands impliqués dans le projet d’échanger et de partager leurs réflexions sur ce projet.

