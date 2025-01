Météo-Tunisie : Le temps froid se poursuit cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué que le temps sera froid cette nuit dans la plupart des régions du pays où des pluies parfois orageuses sont également attendues.

Dans un bulletin diffusé dans l’après-midi de ce lundi 13 janvier 2025, l’INM a annoncé des nuages denses dans la plupart des régions et des pluies éparses au nord, au Centre et au Sud-est.

Les pluies seront abondantes sur les régions côtières au nord avec des chutes de grêle, ajoute la même source en affirmant que de la neige est également prévue sur les hauteurs ouest du pays.

Les températures nocturnes varieront entre 8° C et 12 °C dans les régions côtières et dans le sud-ouest et entre 2 et 6 °C ailleurs.

