Saisie de grandes quantités de marchandises de contrebande à Ras Jedir  

Les forces de l’ordre libyennes affirment dans un communiqué avoir réussi à intercepter une importante opération de contrebande au poste frontière de Ras Jedir avec la Tunisie, en appréhendant plusieurs véhicules transportant de grandes quantités de marchandises illicites destinées au marché parallèle.

Toutes les mesures juridiques nécessaires ont été prises contre les personnes arrêtées et les propriétaires des véhicules saisis, affirment encore les autorités sécuritaires libyennes citées par le journal électronique Libya Review, ajoutant que cette opération s’inscrit dans le cadre de «la stratégie du ministère de l’Intérieur pour renforcer la sécurité nationale et lutter efficacement contre les activités de contrebande».

Le poste frontière de Ras Jedir est un point central pour les échanges et les déplacements entre la Libye et la Tunisie. Cependant, au cours de la semaine dernière, le poste frontière a connu un flux de trafic important entraînant des retards prolongés. Les voyageurs ont signalé des temps d’attente allant jusqu’à quatre heures, le trafic passant lentement à la porte, explique le journal. Qui ajoute : «Le ministère de l’Intérieur reste déterminé à renforcer les infrastructures de sécurité aux principaux points frontaliers afin de garantir la sécurité des voyageurs et l’intégrité du commerce légal. Les autorités continuent de surveiller et de traiter les menaces potentielles pour maintenir des opérations frontalières fluides et sûres».