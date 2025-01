Majdi Karbai : Nouvelle mort suspecte d’un Tunisien dans une prison italienne

L’activiste et ancien député Majdi Karbai a annoncé l’ouverture d’une enquête en Italie suite au décès d’un détenu tunisien à la prison de Contrada Deuda, située dans la commune Paola en Calabre.

Âgé de 41 ans, le Tunisien a été retrouvé mort dans une cellule d’isolement, a précisé Majdi Karbai dans un post publié hier dimanche 12 janvier 2025 et dans lequel il affirme que le corps du Tunisien a été transporté à l’hôpital en vue d’une autopsie ordonnée dans le cadre de l’enquête ouverte par le Parquet, et ce, pour déterminer les causes et les circonstances exactes du décès.

« Il s’agit du deuxième décès d’un détenu tunisien en l’espace de deux semaines… cela démontre les difficiles conditions que subissent les Tunisiens dans les prisons italiennes », a regretté l’ancien député vivant en Italie. Il a par ailleurs ajouté que quelques heures après ce décès un agent pénitentiaire de la prison Contrada s’est suicidé…

« La situation est catastrophique dans les prisons italiennes et les détenus vivent l’enfer, notamment les immigrés tunisiens, pour qui l’on a compté 10 décès en 2024 !», a-t-il encore déploré.

Y. N.