Tunis : Festival 27/20 du 24 au 26 janvier à l’espace Le Rio

L’association Lina Ben Mhenni organise la deuxième édition du Festival 27/20 qui se déroulera du 24 au 26 janvier 2025.

Sous le slogan « Justice humaine, dignité pour tous », rejoignez-nous du 24 au 26 janvier à l’espace Le Rio à Tunis pour commémorer la mémoire de notre chère Lina Ben Mhenni assister a un programme riche en débats, ateliers et événements culturels.

Au programme : performances artistiques, projections de films, concerts de musique, ateliers de théâtre et d’écriture, débats politiques et culturels et présentation du premier livre de l’école féministe Lina Ben Mhenni.

Ensemble, faisons de ces trois jours un espace où les voix des opprimé·es sont entendues, où les récits sont reconstruits et où l’action collective prend tout son sens.

Ne manquez pas cette occasion unique. Restez à l’affût pour plus de détails et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable.

Festival 27/20

Le 27 Janvier 2020, par son dernier acte de résistance à l’oppression et l’absurde, Lina nous guidait vers un espoir renouvelé. Son père Sadok Ben Mhenni, sa mère Emna Ben Ghorbel, ses amies et camarades décident l’évident et l’inévitable: Elle sera célébrée, portée sur les épaules et escortée vers sa dernière demeure par les femmes qui l’ont accompagnée, pendant toute sa vie constellée de militance et de sororité.

Le 27/20 est un moment historique où les adieux populaires à une icône de la révolution ont humanisé le deuil désormais partagé à part égale entre tous·tes. Un deuil révolté et tourné vers l’optimisme de l’action collective.

Nous revendiquons cette date comme une partie précieuse de notre mémoire collective résistante et militante.

Le festival annuel 27/20 revêt une importance particulière. Cet événement militant rend hommage, lors de chaque édition, à Lina, à ses œuvres, à ses compagnons de route, et aux causes qu’elle a défendues. Chaque édition explorera une thématique liée aux droits humains, mettant l’accent sur la justice sociale et économique.

Ce rassemblement militant conservera la même approche que celle toujours défendue par l’Association Lina Ben Mhenni, mêlant l’art à l’engagement dans des espaces communs où la résilience se conjugue avec la solidarité.

Communiqué