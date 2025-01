Un Libyen condamné à 12 ans de prison pour avoir enlevé 14 Tunisiens en 2019

Le bureau du procureur général de Libye a annoncé que le tribunal pénal de Tripoli a condamné un homme à 12 ans de prison pour son implication dans l’enlèvement de migrants tunisiens en 2019.

Selon une déclaration du procureur général, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir enlevé 14 ressortissants tunisiens. Les enlèvements ont été perpétrés dans le cadre d’une tentative de pression sur les autorités tunisiennes pour qu’elles libèrent un individu détenu impliqué dans des activités criminelles en Tunisie.

La décision du tribunal a également privé définitivement le condamné de ses droits civils, soulignant la gravité du crime.

«L’incident met en évidence les défis sécuritaires actuels en Libye, où les activités criminelles telles que les enlèvements et la contrebande persistent dans un cadre politique et juridique fragile », écrit le journal électronique Libya Review, qui a publié cette information, ajoutant que «ce verdict reflète les efforts de la Libye pour lutter contre les crimes commis à l’intérieur de ses frontières et signale un engagement à maintenir la loi et l’ordre, malgré les défis complexes auxquels le pays est confronté».

I. B.