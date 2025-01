Tunis-14 janvier : Ennahdha appelle à participer à la manifestation du FSN

Le parti islamiste Ennahdha a appelé à prendre part au rassemblement de protestation organisé par le Front du salut national (FSN), mardi 14 janvier 2025 à Tunis.

Ce rassemblement, qui débutera à 12h devant le Théâtre municipal de Tunis, est organisé à l’occasion du 14e anniversaire de la révolution tunisienne par le FSN, front initié par Ahmed Nejib Chebbi et rassemblant des partis et des dirigeants de l’opposition.

Ennahdha a appelé ses partisans en particulier et les citoyens en général, à prendre part à cette manifestation « afin de rendre hommage au martyrs et rappeler les luttes des Tunisiens pour une Tunisie libre et démocratique », tout en pointant du doigt, « une régression des droits et des libertés ».

Notons que les dirigeants du FSN estiment également que « la situation actuelle en Tunisie, marquée par de l’injustice et de l’autoritarisme ainsi qu’un échec économique et social, appelle les Tunisiens à une nouvelle mobilisation, afin de défendre leurs revendications légitimes et préserver les acquis de la révolution ».

Y. N.