Tripoli accueille son 6e salon de l’agroalimentaire Libya Food

Du 26 au 29 janvier 2025, la 6e édition du salon libyen de l’alimentation, Libya Food, se tiendra au Parc international des expositions de Tripoli avec la participation d’entreprises de nombreux pays dont la Tunisie.

Selon le site Libya Review, ce salon «souligne l’ambition de la Libye de s’imposer comme une plaque tournante du commerce international et de la collaboration dans l’industrie alimentaire».

Cette année, 130 entreprises étrangères et 86 entreprises libyennes y participeront, représentant 18 pays, dont l’Italie, la France, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Tunisie, le Sri Lanka, l’Égypte, Malte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, l’Inde, le Vietnam, la Russie, le Maroc, l’Allemagne et la Thaïlande.

«L’événement se concentrera sur des secteurs tels que la production alimentaire, les technologies d’emballage et l’approvisionnement et l’équipement des usines et des marchés commerciaux», écrit le même site.

«Des rencontres individuelles seront organisées entre des entreprises libyennes et internationales pour favoriser la mise en réseau, partager l’expertise et renforcer les liens commerciaux», annonce Libya Review. Et ajoute : «Ces efforts visent à connecter le secteur privé libyen aux marchés mondiaux. En créant des opportunités d’exportation, en renforçant le rôle de la Libye dans le commerce régional et international, et en créant un environnement qui encourage l’échange de connaissances et d’innovation, le salon vise à soutenir la croissance économique de la Libye et à étendre sa présence dans l’industrie alimentaire mondiale».