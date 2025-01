Saïed appelle à des «mesures proactives» pour faire face à la vague de froid

Recevant, vendredi 17 janvier 2025, au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, le président de la république Kaïs Saïed a mis l’accent sur la nécessité de soutenir le ministère du Commerce et du Développement des exportations dans ses efforts visant à assurer l’approvisionnement des nombreuses régions qui font face récemment à une pénurie de bouteilles de gaz, nécessaires au chauffage.

Le chef de l’Etat a en outre appelé à la nécessité de veiller à garantir un approvisionnement régulier et normal des marchés et à lutter vigoureusement contre les pratiques spéculatives ciblant nombre de produits agricoles dont les prix ont connu ces derniers jours une envolée sans précédent, en particulier les viandes blanches.

Le locataire du Palais de Carthage est visiblement bien informé des problèmes auxquels font face les Tunisiens dans leur vie quotidienne, notamment la hausse des prix de certains produits de première nécessité, les pénuries de bouteilles de gaz, mais pas seulement, qui accentuent le sentiment d’abandon que ressentent beaucoup de Tunisiens et de colère envers les autorités publiques, surtout en cette période difficile de grand froid. Reste que l’Etat semble parfois démuni face à l’ampleur des problèmes et à la faiblesse des moyens dont il dispose pour en venir à bout.

Aussi quand le chef de l’Etat, lors de la même rencontre, presse les autorités régionales concernées à déployer un surcroît d’efforts en vue de prendre en charge les citoyens face à la vague de froid et aux chutes de neige qui s’abattent sur nombre de régions du pays, comme l’indique un communiqué de la présidence de la république, on se demande si ces autorités ont vraiment les moyens humains et logistiques nécessaires à même de leur permettre d’alléger tant soit peu les difficultés quotidiennes des Tunisie.

Conscient sans doute de ce manque, le chef de l’Etat a appelé à «mobiliser les moyens disponibles dans les différentes administrations régionales afin d’épauler les efforts déployés par les forces de sécurité et les agents de la protection civile en vue de débloquer les routes enneigées», appelant à ce propos à prendre des «mesures proactives» pour protéger les citoyens.

A défaut de moyens conséquents, il faut au moins faire preuve de disponibilité, d’abnégation et de cœur, semble dire le président de la république, en rappelant les agents publics, et notamment les forces de sécurité, à leurs devoirs d’agents publics et à leurs engagements de citoyens.

I. B.