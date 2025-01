Contre le délire conformiste de Trump

En décrétant que l’humanité se limite à deux sexes – un homme et une femme, Donald Trump réduit brutalement la complexité et la richesse de la création. Une telle approche nie non seulement les réalités biologiques et sociales, mais également la volonté divine, qui a façonné l’humanité et le monde avec une diversité infinie. En prétendant remodeler l’humanité selon des normes rigides, cette décision va à l’encontre de la dignité humaine et de l’équilibre naturel.

Khemaies Gharbi *

Chaque individu porte en lui une particularité unique, un reflet de l’intention divine. Nos empreintes digitales, nos iris ou encore notre ADN sont des preuves éclatantes de cette singularité. L’humanité n’est pas une production standardisée, où chaque être serait identique, mais une mosaïque riche et variée. La volonté de réduire cette diversité à un modèle unique – deux sexes, des comportements normalisés et des apparences uniformisées – est une tentative arrogante de nier l’œuvre du Créateur.

La nature, miroir de la diversité humaine

La richesse de la création ne s’arrête pas aux êtres humains. Chaque élément de la nature témoigne d’une diversité voulue et harmonieuse. Des montagnes aux plaines, des océans aux rivières, chaque paysage est unique et irremplaçable. Les milliers d’espèces animales, les variétés infinies de plantes et les écosystèmes différents coexistent pour maintenir l’équilibre global. De la même manière, la diversité humaine, qu’elle soit culturelle, physique ou spirituelle, est essentielle à l’équilibre de nos sociétés.

Les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les peuples autochtones ou encore les Inuits : chaque groupe humain reflète une richesse particulière. À travers leurs langues, traditions, croyances et visions du monde, ils contribuent à une humanité plurielle et dynamique. Croire qu’il est possible de réduire cette pluralité à deux catégories figées revient à appauvrir la richesse de la création et à nier la contribution unique de chaque groupe.

Les dangers de l’uniformité imposée

La décision de Trump, qui prétend limiter l’humanité à deux sexes, nie également les particularités des identités de genre. Ces identités, tout comme nos corps et nos comportements, sont variées et légitimes. En Tunisie, lorsqu’un enfant se moquait de la différence d’un autre, on disait souvent : «Dieu l’a créé ainsi.» Cette phrase, simple mais puissante, impose le respect en rappelant que chaque personne est le fruit d’une volonté supérieure. Vouloir effacer ces différences, c’est nier ce que Dieu a voulu varié et singulier.

La vision binaire que cherche à imposer Trump entraîne des souffrances profondes. Les enfants LGBT, les migrants ou les personnes marginalisées sont souvent rejetés ou invisibilisés, car ils ne correspondent pas à cette norme imposée. Pourtant, ces individus participent à la richesse des sociétés. Les États-Unis eux-mêmes, pays d’immigration, sont un exemple vivant de cette diversité. Ignorer cette histoire, c’est renier l’essence même de leur identité collective.

La nature nous enseigne que la diversité est une force, non une faiblesse. Les forêts, les déserts, les océans et les montagnes coexistent pour former un équilibre. Chaque espèce animale ou végétale a un rôle à jouer. De la même manière, chaque être humain, avec ses différences, contribue à l’équilibre et à la beauté du monde. Vouloir imposer une uniformité, c’est rompre cet équilibre et appauvrir l’humanité.

Appel à l’acceptation de la différence

En décrétant que l’humanité se limite à deux sexes, Trump nie non seulement les réalités de la diversité humaine, mais aussi la richesse voulue par le Créateur. La différence n’est pas une anomalie, mais une bénédiction, une richesse. C’est dans l’acceptation et la célébration de cette pluralité que réside la véritable harmonie humaine. Rejetons cette vision réductrice et embrassons la diversité, qu’elle soit humaine, naturelle ou culturelle, car elle est le véritable chef-d’œuvre de la création.

* Ecrivain, traducteur.