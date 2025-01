Tunisie : Appel à la libération de Sonia Dahmani

Le Réseau tunisien des droits et des libertés (RTDL) a appelé à la libération de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis mai dernier.

Dans une lettre ouverte adressée aux Tunisiens, le RTDL a réaffirmé, ce mercredi 22 janvier 2025, sa solidarité avec Sonia Dahmani, estimant que « son arrestation est injuste et dénonçant au passage des conditions de détention inhumaines ainsi qu’une atteinte aux voix libres et critiques et aux principes démocratiques ».

Le Réseau, qui rappelé l’engagement de Sonia Dahmani pour les libertés, les droits et la justice, affirme que cette dernière, arrêtée sur la base de déclarations médiatiques est « considérée comme une détenue d’opinion visée par des accusations infondées et est de ce fait un symbole des dérives répressives du pouvoir ».

La même source a également appelé la justice à faire preuve « d’indépendance judiciaire et à respecter les principes de justice et de liberté, loin de toute pression politique qui porterait atteinte aux droits et aux libertés » et a par ailleurs demandé aux Tunisiens de se mobilisée pour Sonia Dahmani.

Rappelons que le verdict en appel dans le cadre d’une affaire intentée contre Sonia Dahmani sur la base du décret 54 est attendu pour le 24 janvier courant, sachant qu’elle a été condamné à deux ans de prison en première instance.

