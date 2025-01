Vers la réduction des tarifs de transport maritime pour les Tunisiens à l’étranger

Les tarifs des traversées maritimes pour les Tunisiens résidant à l’étranger vont être réduits, a révélé le DG du transport maritime et des ports commerciaux au ministère des Transports, Hatem Fekih, lors d’ une intervention téléphonique dans « Sbeh Ennes », sur Mosaïque, ce mercredi 22 janvier 2025.

Fekih a précisé que cette réduction fait suite à de récentes instructions du ministre des Transports, Rachid Amri, ajoutant que les détails de ces réductions, actuellement à l’étude, seront annoncés prochainement, tout en refusant de donner davantage d’informations, se contentant de dire que les prix seront inférieurs à ceux actuellement pratiqués.

Fekih a également parlé d’un programme visant une amélioration significative des prestations offertes aux passagers à bord des navires.

Lors de sa rencontre du 15 janvier au Palais de Carthage avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le ministre des Transports, Rachid Amri, le président de la république, Kaïs Saïed, a discuté de la situation au sein de Tunisair et de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN). Et donné ses instructions pour assurer les meilleures conditions de retour des Tunisiens résidant à l’étranger, qu’il s’agisse des conditions de transport ou de contrôle douanier, dont beaucoup de voyageurs se plaignent.