Davos : Pour un développement accru des relations tuniso-espagnoles (MAE)

Dans le cadre de sa participation à la 55ᵉ session annuelle du Forum Économique Mondial à Davos, en Suisse, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré, ce jour, 22 janvier 2025, son homologue espagnol, M. José Manuel Albares Bueno.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de saluer les relations d’amitié et de coopération historiques et distinguées qui unissent les deux pays. Cette année marque, en effet, le 30ᵉ anniversaire de la signature du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération conclu en 1995 entre la Tunisie et l’Espagne.

Dans ce contexte, M. le Ministre a souligné l’importance de travailler ensemble pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales d’amitié et de coopération. Dans cette optique, il a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les échanges de visites de haut niveau et d’explorer de nouvelles opportunités dans les domaines économique, commercial, d’investissement et touristique.

Il a également insisté sur l’importance de renforcer la coopération académique et culturelle, en mettant en avant le rôle central de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale.

Pour sa part, le Ministre espagnol a réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer en faveur d’un développement accru des relations tuniso-espagnoles, en veillant à une préparation rigoureuse des échéances bilatérales, internationales et onusiennes à venir pour garantir leur concrétisation en Tunisie et en Espagne.

Il a également réitéré le soutien de l’Espagne au partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne.

Communiqué