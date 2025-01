Tunisie : la détention de Ajmi Lourimi prolongée de 4 mois

Le secrétaire général du Mouvement Ennahdha, Ajmi Lourimi, a été informé par le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme de la prolongation du délai de sa détention de quatre mois supplémentaires.

Lourimi a été arrêté, le 13 juillet 2024, avec deux membres d’Ennahdha, Mossâab Gharbi et Mohamed Ghannoudi, dans la région de Borj El Amri. Ils ont été incarcérés suite à un mandat de dépôt émis à leur encontre dans la nuit du 23 au 24 juillet, par le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste.

Ajmi Lourimi est l’une des figures les plus avenantes du parti islamiste tunisien. Philosophe de formation, il est porté sur le débat et entretenait de bonnes relations avec les représentants des autres familles politiques, même les plus fortement hostiles à Ennahdha. Il a accédé au secrétariat général de ce parti au lendemain de l’incarcération de son président Rached Ghannouchi et de la plupart de ses dirigeants historiques, de Ali Larayedh à Abdelkrim Harouni en passant par Habib Ellouze et Noureddine Bhiri, poursuivis dans diverses affaires.

Né en 1962, Lourimi avait déjà été arrêté sous l’ancien régime, en juillet 1992, et condamné à la prison à vie, avant de reprendre ses activités politiques au sein d’Ennahdha au lendemain de la révolution de 2011.

I. B.