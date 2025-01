Tunisie : Décès de l’ancien Pdg de la Sonede Taieb Ben Ghanem

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce lundi 27 janvier 2025, le décès de son ancien Pdg Taieb Ben Ghanem.

« En cette douloureuse circonstance, le Pdg et tous les dirigeants, cadres et employés de l’entreprise présentent leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt », a commenté la Sonede dans une note diffusée sur sa page Facebook, ce lundi.

Taieb Ben Ghanem sera accompagné à sa dernière demeure, demain mardi 28 janvier après la prière d’El-Asr, au cimetière Sidi Fraj à la Soukra, a précisé sa famille.

Y. N.