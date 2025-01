MAE : A propos de la visite de Mohamed Ali Nafti en Algérie (Photos)

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a effectué, ce 27 janvier 2025, une visite de travail en Algérie, au cours de laquelle il a été reçu par Son Excellence le Président, M. Abdelmadjid Tebboune.

Une séance de travail a également eu lieu avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l’Étranger et des Affaires Africaines, en présence des délégations des deux pays.

Lors de l’audience avec le Président algérien, M. le Ministre a transmis les salutations de Son Excellence le Président, M. Kaïs Saïed à son frère le Président M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant son engagement à perpétuer la tradition de consultation et de coordination continues sur les questions bilatérales, régionales et internationales.

Il a également réaffirmé la volonté de consolider davantage les relations de fraternité, de coopération et d’intégration entre les deux pays afin de hisser les relations tuniso-algériennes au rang d’un partenariat stratégique exemplaire.

De son côté, Son Excellence le Président M. Abdelmadjid Tebboune a exprimé son estime et son respect pour Son Excellence le Président M. Kaïs Saïed, réaffirmant la volonté sincère de l’Algérie de renforcer davantage les relations bilatérales à tous les niveaux.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance d’élaborer un plan d’action efficace et ambitieux visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires pour les deux pays, contribuant ainsi à la réalisation des intérêts communs et au renforcement de la stabilité, du progrès et du bien-être des deux peuples frères.

Par la suite, M. le Ministre a participé à une séance de travail avec son homologue, M. Ahmed Attaf. Les deux parties ont salué la dynamique notable qui marque les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie, grâce aux orientations stratégiques des deux Chefs d’État, Son Excellence le Président M. Kaïs Saïed et Son Excellence le Président M. Abdelmadjid Tebboune, et à leur engagement constant à renforcer les liens de fraternité, de rapprochement et de solidarité entre la Tunisie et l’Algérie.

Dans ce cadre, les discussions ont mis en avant l’importance d’accélérer la coopération dans plusieurs secteurs clés tels que l’énergie, la sécurité hydrique et alimentaire, le commerce, l’investissement, le transport et la santé. Les deux parties ont également convenu d’intensifier les efforts pour faciliter l’intégration socio-économique des Tunisiens résidant en Algérie et des Algériens résidant en Tunisie, en actualisant les cadres juridiques régissant ces relations et en organisant les échéances bilatérales dans les meilleurs délais.

Enfin, les deux Ministres ont échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier à la lumière des transformations profondes affectant de nombreuses régions du monde, notamment le Moyen-Orient et la région du Sahel africain. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la consultation entre les dirigeants et responsables des deux pays afin d’élaborer une approche globale et commune, garantissant une réponse efficace à ces évolutions, conformément à une vision concertée visant à consolider la sécurité partagée et le développement solidaire.

Communiqué