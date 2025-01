Douane : Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de plus de 2.6 MD

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce mardi 28 janvier 2025, la saisie de 2.6 millions de dinars de marchandises de contrebande lors de deux opérations distinctes menées à Tataouine et à El Faouar.

La garde douanière de Tataouine a intercepté trois véhicules abandonnés et sans plaques d’immatriculation après une course poursuite menée dans une zone désertique. Une importante quantité de cigarettes de contrebande et des caméras de surveillance ont été saisis et leur valeur a été estimée à 1.2 MD.

D’autre part, la garde douanière d’El-Faouar a intercepté un camion transportant une des cigarettes électroniques et des produits cosmétiques de contrebande. La valeur de cette marchandise a été estimée à plus de 850.000 dinars et la valeur du véhicule à plus de 150.000 dinars, ajoute la même source qui a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la contrebande.

Y. N.