La DGGN dément la rumeur sur des «affrontements armés» à Makthar

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a démenti la rumeur diffusée, ce jour, sur les réseaux sociaux évoquant des affrontements armés qui auraient éclaté à Makthar.

Dans un communiqué publié ce jeudi 30 janvier 2025, la DGGN a démenti cette rumeur selon laquelle les présumés heurts auraient fait un mort et plusieurs blessés, tout en affirmant qu’aucun incident similaire n’a été enregistré.

La même source a par ailleurs affirmé que les mesures légales nécessaires seront prises contre les auteurs de cette rumeur et toute personne impliquée dans sa diffusion et a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à vérifier les informations avant de les partager.

La DGGN a également appelé à se référer à des sources officielles afin d’éviter la propagation de rumeurs pouvant nuire à la sécurité publique.

