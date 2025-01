Exposition à la Bibliothèque nationale : « Le Coran vu d’ailleurs »

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis, en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine (INP) et la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), annonce l’ouverture d’une exposition majeure, intitulée « Le Coran vu d’ailleurs ».

Celle-ci se tiendra du 15 février au 30 avril 2025 à la Bibliothèque nationale de Tunisie et promet d’être un événement incontournable pour les passionnés d’histoire, de culture et de patrimoine.

Cette exposition itinérante, qui a également lieu à Nantes, Vienne et Grenade, est le fruit d’un programme de recherche ambitieux financé par le European Research Council (ERC), intitulé European Qur’an (EuQu). Son objectif est de questionner la place du Coran et de l’Islam dans la pensée philosophique, religieuse et culturelle européenne depuis le Moyen Âge.

Ce projet novateur met en lumière la circulation du Coran entre le Maghreb et l’Europe, en dévoilant des manuscrits exceptionnels rarement exposés au public. Ces pièces précieuses, issues de l’héritage islamique, témoignent de l’influence du Coran au-delà de ses frontières géographiques et culturelles.

L’originalité de cette exposition réside dans sa capacité à inverser les perspectives traditionnelles. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la circulation du Coran dans le monde musulman, « Le Coran vu d’ailleurs » explore son impact et son rôle dans la pensée européenne à travers les siècles. L’exposition invite ainsi les visiteurs à repenser les relations entre l’Europe et le monde islamique, tout en illustrant l’histoire complexe des échanges culturels, intellectuels et spirituels qui ont marqué cette dynamique.

En termes de mise en valeur, l’exposition se distingue par son approche esthétique et pédagogique. Grâce à l’utilisation de supports multimédias modernes (écrans interactifs, cartes, vidéos immersives, etc.), les visiteurs pourront plonger au cœur de cette exploration historique d’une manière interactive et ludique. La scénographie, pensée pour sublimer l’architecture de la Bibliothèque nationale de Tunisie, a été conçue pour capter l’attention d’un large public, notamment des jeunes générations.

En mettant l’accent sur la circulation des idées et des savoirs entre les cultures, l’exposition vise à déconstruire les frontières traditionnelles entre l’Orient et l’Occident. « Le Coran vu d’ailleurs » est un appel à l’ouverture, au dialogue interculturel et à la réflexion sur les valeurs partagées. Elle offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir des facettes méconnues de la circulation Coran, tout en explorant les influences croisées entre l’Islam et la pensée européenne, du Moyen Âge à nos jours.

Le contenu riche et varié de l’exposition, ainsi que sa capacité à toucher un public pluriel, en font un événement culturel de premier plan. Nous invitons les journalistes et les médias à venir découvrir cette expérience immersive et éducative, et à faire rayonner ce projet exceptionnel qui met en lumière l’héritage commun des civilisations et la force de l’échange culturel.

Communiqué