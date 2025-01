Monastir : Deux délinquants recherchés, arrêtés après un braquage

Deux délinquants faisant l’objet de 5 et de 16 avis de recherche ont été arrêtés, à Monastir, après avoir commis un braquage à l’arme blanche.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce mercredi 29 janvier 2025, en précisant que les deux suspects étaient à bord d’un deux-roues au centre-ville, lorsqu’une brigade de la police judiciaire les a remarqués suite à leur comportement suspect.

Les agents les ont donc interceptés et il s’est avéré, que ces derniers, qui étaient en possession d’une arme blanche, venaient de braquer une femme à qui ils ont volé son sac et son téléphone, ajoute la même source, en affirmant que les braqueurs font l’objet de 5 et de 16 mandats de recherche pour différents délits.

Le ministère public a ordonné leur mise en détention en attendant la suite des procédures.

