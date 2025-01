Manouba-Déficit financier à la Steg : Des employés placés en garde à vue

Suite à la découverte d’un déficit dans les recettes financières de la direction régionale de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg), le Parquet de la Manouba a ordonné l’ouverture d’une enquête.

A ce propos, Wael Amdouni substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Manouba et son porte-parole a précisé dans une déclaration, ce jeudi 30 janvier 2005 à Mosaïque FM, que l’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par le représentant légal de la Steg.

L’enquête a été confiée à la brigade centrale de la garde nationale de Laouina et trois employés de la Steg, ont pour le moment été arrêtés et placés en garde à vue et d’autres agents font l’objet d’avis de recherche.

Y. N.