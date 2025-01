Le TABC organise une conférence sur ses nouvelles initiatives stratégiques

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) organise une conférence pour présenter ses nouvelles initiatives stratégiques pour soutenir le développement et l’internationalisation des entreprises tunisiennes.

Cet événement, qui se tiendra le1er février 2025, à l’hôtel Radisson Blu (ex-Laïco), à partir de 9h30, en marge de l’AGO de TABC, sera l’occasion pour présenter Fita Pitch Days qui aura lieuà l’occasion de la 8e édition de la conférence internationale Fita2025 (6-7 mai 2025 à Tunis). Il s’agit de présenter les entreprises porteuses de projets ambitieux aux investisseurs, bailleurs de fonds et experts. Les meilleurs projets bénéficieront de conseils, retours d’expérience et opportunités de financement.

Ce sera aussi l’occasion pour Provesta de présenter la plateforme GenAI, créée dans le cadre du projet Qawafel, soutenu par l’AFD et Expertise France. Cette plateforme innovante basée sur l’intelligence artificielle générative est un outil évolutif pour la prospection commerciale sur les marchés cibles. Elle est disponible initialement pour les opérateurs économiques tunisiens, avec des services élargis à l’avenir.

Autre initiative stratégique du TABCle Tucad (Tunisian Consortium for African Development) pour soutenir les entreprises tunisiennes dans leur expansion en Afrique avec des services d’accompagnement stratégique, financier et technique; et une expertise dans la structuration et l’exécution de projets complexes sur le continent africain.

L’IAIF (Fonds d’investissement inter-africain) sera présenté par le Ceo de GMP Capital. C’est un fonds spécialisé de 100 millions USD pour promouvoir le développement économique durable en Afrique L’Africa Ceo Platform (ACP), lancée en 2023, a évolué en 2024 avec de nouvelles fonctionnalités, notamment une base de 25 000 contacts de plus de 100 pays; un networking BtoB et BtoG tout au long de l’année; un accès à des événements internationaux, appels d’offres et news économiques; et de nouveaux modules (statistiques avancées, gestion des contacts, chat interactif – appels téléphoniques, visio et discussions de groupe).