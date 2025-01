RD Congo : Les Tunisiens appelés à la vigilance et à éviter les zones de tension

L’Ambassade de Tunisie à Kinshasa est en contact permanent avec tous les ressortissants tunisiens résidant en République Démocratique du Congo et suit de près leur situation, affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce jeudi 30 janvier 2025.

La Tunisie suit avec une grande inquiétude la récente escalade sécuritaire survenue à l’Est de la République Démocratique du Congo, ayant entraîné la perte de vies humaines et plusieurs blessés parmi les casques bleus de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

Tout en exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes, la Tunisie considère que cette grave évolution risque de saper les efforts de paix en République Démocratique du Congo et pourrait constituer une menace pour la sécurité et la stabilité de la région entière.

Attachée aux principes de la légalité internationale et engagée dans les opérations de maintien de la paix depuis les années 1960, la Tunisie appelle à préserver la souveraineté de la République Démocratique du Congo, à circonscrire cette escalade et à respecter l’Accord de cessez-le-feu conclu, le 31 juillet 2024, dans le cadre du processus de Luanda.

La Tunisie réaffirme son soutien aux efforts africains et onusiens visant à mettre fin aux opérations militaires, dans le but d’épargner les victimes innocentes et d’éviter une aggravation de la situation humanitaire.

Elle confirme que tous les membres de la communauté tunisienne en République Démocratique du Congo, y compris le contingent tunisien auprès de la MONUSCO sont en sécurité.

Le Ministère informe que l’Ambassade de Tunisie à Kinshasa est en contact permanent avec tous les ressortissants tunisiens résidant en République Démocratique du Congo et suit de près leur situation, tout en les invitant à prendre les mesures de prudence et de vigilance requises, et à éviter les zones de tension.

