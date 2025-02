Le groupe italien Calzedonia va développer son activité en Tunisie  

Sandro Veronesi, président fondateur du groupe italien Calzedonia, a exprimé la confiance de son groupe dans la Tunisie et salué les ressources du pays, notamment son capital humain, et les efforts qu’il déploie pour accroître les investissements et assurer l’avenir à long terme des entreprises étrangères qui y sont installées.

Veronesi a fait cette déclaration après sa réunion avec le Premier ministre Kamel Maddouri, le 31 janvier 2024, au palais du gouvernement.

Veronesi, qui était était accompagné d’une délégation de son groupe, a ensuite souligné la nécessité d’accompagner les entreprises en veillant au bon déroulement des procédures relatives à la création de projets, soulignant les perspectives de développement de son groupe en Tunisie.

Calzedonia est une entreprise italienne de la mode vestimentaire qui produit et commercialise dans son réseau mondial de près de 3 860 magasins de la lingerie, des maillots de bain, des chaussettes et des collants sous plusieurs marques, notamment Calzedonia, Tezenis et Intimissimi. Fondée en 1986, elle a son siège à Villafranca di Verona, dans la province de Vérone. Et emploie environ 30 000 personnes dans le monde, dont 2 285 hors d’Italie.

Maddouri a, de son côté, souligné les fortes relations tuniso-italiennes dans les domaines politique, économique, financier et social, affirmant la volonté du gouvernement tunisien d’accroître les investissements italiens en Tunisie et d’intensifier les préparatifs du Forum économique des entrepreneurs italiens en Tunisie, lit-on dans un communiqué de le gouvernement tunisien.

Le forum, prévu au premier semestre 2025, vise à attirer davantage d’investissements italiens en Tunisie et à accroître la coopération bilatérale dans les secteurs économiques en croissance.

L’État s’engage à créer un climat des affaires «transparent» et «favorable aux investissements», capable de dynamiser l’économie nationale, notamment en introduisant une législation adaptée, en simplifiant et en digitalisant les démarches administratives, en accompagnant les investisseurs et en supprimant les autorisations qui font obstacle à la création de projets en Tunisie, dans le respect des lois qui garantissent un travail décent, a ajouté Maddouri.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas a souligné l’importance des investissements italiens en Tunisie, exprimant l’espoir que le nombre d’entreprises italiennes cherchant à investir ou à étendre leurs activités en Tunisie puisse doubler. Prunas a également exprimé la volonté de l’Italie de s’engager pour assurer le succès du Forum économique des entrepreneurs italiens en Tunisie, saluant les efforts déployés par les autorités tunisiennes pour apporter le soutien nécessaire aux investisseurs italiens.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur général du groupe Calzedonia, Marco Carletto, du représentant de la société Taurus, Massimo Ambrosi et du président de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici) Mourad Fradi.

«Avec environ 1 000 entreprises présentes en Tunisie, l’Italie réaffirme chaque jour sa confiance dans le dynamisme du tissu économique du pays et dans l’excellence de son capital humain», indique l’ambassade d’Italie sur son site web, ajoutant que «le Forum des affaires annoncé par le vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sera l’occasion de renforcer davantage les liens entre nos économies».