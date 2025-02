Stevie® Awards : Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, obtient 3 Awards

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a remporté trois prestigieux Stevie® Awards lors des Stevie® Awards 2025 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il a obtenu un Stevie® Award en Or dans la catégorie « Gestion Innovante dans les Industries Technologiques – Organisations de 100 employés ou plus », ainsi que deux Stevie® Awards en Argent pour le « Leader d’opinion de l’année » et le « Leader le plus innovant de l’année ».

Cette reconnaissance met en lumière le leadership et la vision de Mansoor dans la conduite de la transformation numérique, la promotion de l’innovation et l’amélioration de l’expérience client chez Ooredoo Tunisie. Sous sa direction, l’entreprise a réussi à élargir l’accessibilité numérique dans le pays.

« Je suis profondément honoré de recevoir ces prestigieux Stevie® Awards », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie. « Ces prix ne sont pas seulement une reconnaissance de mes réalisations personnelles, mais aussi des efforts incroyables et de la collaboration de toute l’équipe de Ooredoo Tunisie. L’innovation et les solutions centrées sur le client sont au cœur de notre mission, et cette reconnaissance renforce notre engagement à apporter des changements positifs dans le secteur des télécommunications et à faire progresser la transformation digitale en Tunisie. »

Les Stevie® Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les seuls prix d’affaires à reconnaître l’innovation en milieu de travail à travers 18 pays de la région. Les Stevie Awards sont largement considérés comme les prix d’affaires les plus prestigieux au monde, décernant des distinctions pour des réalisations dans des programmes tels que les International Business Awards® depuis 23 ans.

Les détails sur les Stevie® Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et la liste des lauréats des Stevie® Awards sont disponibles sur http://MENA.Stevieawards.com

