Vidéo d’une femme violentée : Précisions du ministère

Le ministère de la Femme, de la Famille et des personnes âgées s’est exprimé, ce lundi 3 février 2025, sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et dans laquelle on voit un individu violenter son épouse.

La vidéo a fait le buzz durant le week-end et de nombreux activistes de la société civile et à leur tête le collectif EnaZeda (MeToo) ont dénoncé cet abus et appelé la justice à intervenir rapidement tout en pointant du doigt « l’inaction des autorités et des failles dans la lutte contre les violences faites aux femmes ».

Ce lundi, le ministère de la Femme a publié un communiqué en affirmant que cette affaire remonte à 2018 et qu’elle a bel et bien été prise en charge par les autorités sécuritaires et judiciaires : «et ce, conformément aux dispositions de la loi N°58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes », a précisé la même source.

Y. N.