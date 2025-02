Dans un contexte international marqué par des tensions politiques et des conflits idéologiques, la Tunisie, pays d’histoire et de culture, se retrouve une fois de plus sous le feu de critiques infondées et de discours hostiles. Récemment, des propos insultants émanant du sénateur républicain américain Joe Wilson, un sioniste connu pour ses positions extrêmes, ont visé la Tunisie, son peuple et son président démocratiquement élu, Kaïs Saïed.

Leith Lakhoua *

Ces attaques, teintées de haine et de mépris, ne font que révéler l’aveuglement de ceux qui refusent de reconnaître la dignité et la résilience d’une nation fière de son identité et de ses choix.

La Tunisie, berceau des révolutions arabes et symbole de la lutte pour la démocratie, a toujours défendu des principes clairs et intangibles. Parmi ces principes, le soutien inconditionnel à la cause palestinienne occupe une place centrale.

Le peuple tunisien, à travers ses dirigeants et ses institutions, a réaffirmé à maintes reprises son refus de reconnaître l’État sioniste et son engagement aux côtés de la résistance palestinienne, incarnée notamment par le Hamas.

Pour la Tunisie, la libération de toute la Palestine, de la mer au Jourdain, reste une cause juste et légitime, en phase avec les valeurs de liberté et de justice qui animent son histoire.

Les attaques de Joe Wilson, bien que virulentes, ne sont malheureusement pas nouvelles. Elles s’inscrivent dans une longue série de tentatives visant à discréditer la Tunisie et à affaiblir sa position sur la scène internationale.

Pourtant, ces efforts ont systématiquement échoué. Pourquoi? Parce que la Tunisie est bien plus qu’un simple pays : c’est une nation ancrée dans une histoire millénaire, une culture riche et un peuple uni par des valeurs communes. Les Tunisiens, fiers de leur héritage et de leur révolution, ne se laisseront jamais intimider par des discours haineux ou des agendas politiques étrangers.

Le président Kaïs Saïed, élu démocratiquement par le peuple tunisien, incarne cette résilience et cette détermination. Sous sa direction, la Tunisie continue de défendre ses principes et de soutenir les causes justes, malgré les pressions extérieures.

es tentatives de Joe Wilson et de ses semblables pour porter atteinte à l’image de la Tunisie sont donc vouées à l’échec. Elles ne font que renforcer la conviction du peuple tunisien dans la justesse de ses choix et la légitimité de ses combats.

* Consultant en organisation industrielle et logistique.