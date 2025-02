L’UE soutient le pipeline d’hydrogène en Afrique du Nord, mais est-ce un rêve vert?

L’Union européenne (UE), l’Algérie et la Tunisie prévoient de construire un pipeline sous-marin pour commencer à exporter de l’hydrogène vert vers le Vieux Continent d’ici 2030, mais les experts affirment que les chiffres ne concordent pas.

Sacha Shaw

L’Algérie, la Tunisie, l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie ont convenu de construire un pipeline d’hydrogène pour acheminer vers l’UE un carburant propre produit à partir d’énergies renouvelables en Afrique du Nord, dans une démarche saluée comme l’un des «projets d’énergies renouvelables les plus importants» en Europe.

Mais l’analyse des stratégies de l’Algérie et de la Tunisie en matière d’hydrogène vert révèle qu’aucun des deux pays n’est susceptible d’être en mesure d’exporter ce carburant en quantité significative lorsque le gazoduc devrait commencer à fonctionner en 2030.

Des experts ont déclaré à Climate Home News que malgré le battage médiatique autour de l’hydrogène, l’Afrique du Nord a de sérieux défis à relever pour devenir un exportateur majeur d’hydrogène vert vers l’UE d’ici 2030. Certains s’interrogent sur l’opportunité de développer le pipeline en question.

La semaine dernière, les ministres de chaque pays ainsi que l’ambassadeur de Tunisie en Italie se sont rencontrés à Rome où ils ont confirmé leur intention de construire le corridor SoutH2.

Le premier gazoduc d’hydrogène de ce type, long de 3 500 à 4 000 kilomètres, passerait sous la mer Méditerranée. Il vise à relier les centres de production d’hydrogène en Algérie et en Tunisie – qui doivent encore être construits – à l’île italienne de Sicile et aux pôles de consommation en Autriche et en Allemagne en réutilisant les infrastructures gazières existantes sur 65% du trajet.

Le corridor «est crucial pour le développement d’une infrastructure hydrogène interconnectée et diversifiée» dans l’UE, affirme sur son site internet le consortium d’entreprises européennes et algériennes développant le projet.

Montée en puissance de l’hydrogène vert

L’UE parie sur l’importation de grandes quantités d’hydrogène vert pour sevrer les secteurs très polluants et les industries difficiles à électrifier comme la production d’acier, les engrais et le transport longue distance des combustibles fossiles destructeurs du climat.

Avec son ensoleillement abondant, son vaste potentiel d’énergies renouvelables et sa relative proximité avec l’Europe, les responsables de l’UE espèrent exploiter les ressources de l’Afrique du Nord et garantir un approvisionnement en hydrogène vert.

«Le corridor sud de l’hydrogène est l’un des projets d’énergies renouvelables les plus grands et les plus importants de notre époque», a déclaré Philipp Nimmermann, secrétaire d’État allemand auprès du ministère allemand de l’Économie et de l’Action climatique, dans un communiqué. «Nous pouvons utiliser l’immense potentiel d’énergies renouvelables de l’Afrique du Nord, faire progresser la montée en puissance de l’hydrogène en Allemagne et soutenir les objectifs climatiques de l’UE», a-t-il ajouté.

Selon le consortium du projet, le pipeline, une fois pleinement opérationnel, pourrait fournir plus de 40% de l’objectif de l’UE d’importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030. Mais l’Algérie et la Tunisie prévoient que la production à grande échelle d’hydrogène vert sera d’ici au moins une décennie, ce qui remet en question les projets d’exportation au cours des cinq prochaines années.

Adrian Odenweller, chercheur à l’Institut de recherche sur l’impact climatique (PIK) de Potsdam, a déclaré à Climate Home que l’UE ne devrait «certainement pas compter sur la livraison» d’hydrogène vert en provenance d’Algérie et de Tunisie dans un avenir proche.

Odenweller a déclaré qu’il «ne s’attend pas à voir des importations d’hydrogène [via le corridor SoutH2] d’ici 2030» et a exhorté les décideurs politiques à interpréter les annonces de projets «avec prudence».

«Les projets de production d’hydrogène vert ont un mauvais bilan et sont souvent retardés. Je m’attendrais à ce que la situation soit encore pire pour les projets d’infrastructures massifs tels que les pipelines qui nécessitent une coordination internationale», a-t-il déclaré.

Des attentes peu raisonnables

L’hydrogène vert est produit en divisant l’eau en hydrogène et en oxygène à l’aide d’électricité renouvelable, par opposition à l’hydrogène bleu ou gris, qui utilise du gaz.

Mais transporter de l’hydrogène vert constitue un défi logistique. L’acheminer sous forme gazeuse via un pipeline est généralement moins cher et plus efficace que de le liquéfier pour le transporter sur des navires, mais nécessite une relative proximité du lieu de consommation du carburant.

L’Algérie et la Tunisie ne produisent pas actuellement d’hydrogène vert. L’Algérie – l’un des principaux exportateurs de gaz – et la Tunisie produisent la quasi-totalité de leur électricité à partir du gaz. La part de l’énergie solaire dans la production d’électricité est en croissance mais représentait moins de 1% en Algérie en 2023 et 4% en Tunisie la même année, selon les données BloombergNEF.

Au cours des deux dernières années, les deux pays ont publié des stratégies sur l’hydrogène vert. Mais aucun des deux pays ne prévoit une production d’hydrogène à grande échelle avant le milieu des années 2030.

D’ici 2030, le corridor SouthH2 aura la capacité d’importer 4 millions de tonnes d’hydrogène par an dans l’UE. Mais l’Algérie et la Tunisie s’attendent à disposer d’une capacité combinée pour exporter environ 330 000 tonnes d’hydrogène – soit 8% de la capacité du gazoduc – d’ici là.

La stratégie algérienne en matière d’hydrogène suggère qu’elle pourrait produire environ 30 700 tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030. Le pays prévoit une production de plus d’un million de tonnes à partir de 2040. La Tunisie prévoit d’exporter 300 000 tonnes d’hydrogène vert vers l’UE d’ici 2030 et 1,6 million de tonnes d’ici 2040.

Ni les gouvernements algérien ni tunisien n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Vérification des données

Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), moins de 1% des 97 millions de tonnes d’hydrogène produites dans le monde en 2023 étaient de l’hydrogène vert ou «à faibles émissions».

La croissance du secteur a été lente, et de nombreux projets ont du mal à dépasser les tout premiers stades de développement. L’AIE a récemment constaté que les investissements dans les électrolyseurs et l’hydrogène vert étaient à la traîne en raison de l’incertitude concernant les coûts, la demande et les cadres réglementaires.

Un article récent publié dans Nature Energy par PIK a révélé un «écart énorme entre les annonces [d’hydrogène] et le déploiement réel». Ils ont suivi près de 200 projets sur trois ans et ont déterminé que seulement 7% de la capacité annoncée avait été achevée dans les délais.

En 2024, les propres auditeurs de l’UE ont appelé à «un examen de la réalité» sur ses objectifs de production et d’importation d’hydrogène vert, les qualifiant de «trop ambitieux». Mais la Commission européenne a déclaré qu’elle maintenait ses objectifs malgré les défis. La Commission a refusé de répondre aux questions de Climate Home sur le corridor SudH2.

Abdurahman Alsulaiman, de l’Oxford Institute for Energy Studies, a fait valoir que l’objectif d’importation d’hydrogène de l’UE est «très ambitieux», mais étayé par un calcul politique judicieux.

«À mesure que les investisseurs disposeront de plus de détails sur le soutien financier, l’économie commerciale et la normalisation, l’objectif deviendra davantage une réalité plutôt qu’une simple ambition», a-t-il déclaré à Climate Home. Il accorde également une «urgence» aux pôles de production potentiels tels que l’Afrique du Nord, même si «l’économie du commerce de l’hydrogène vert en est encore à un stade très balbutiant», a-t-il ajouté.

Les besoins locaux d’énergie et d’eau

Mais d’autres se demandent si l’Algérie et la Tunisie devraient utiliser de l’électricité propre pour produire de l’hydrogène destiné à l’exportation plutôt que pour répondre à leurs propres besoins énergétiques.

«Au lieu d’envisager d’exporter de l’hydrogène vert vers l’Europe, les pays d’Afrique du Nord devraient se concentrer sur l’utilisation de l’hydrogène produit localement pour décarboner leurs propres industries à forte intensité énergétique ou augmenter leur part d’énergies renouvelables dans la production d’électricité», a déclaré Ana Maria Jaller-Makarewicz, de l’Institut pour l’économie de l’énergie et l’analyse financière.

La Tunisie est déjà aux prises avec des pénuries d’énergie et dépend des importations de gaz et d’électricité en provenance d’Algérie pour répondre à ses besoins croissants en électricité, a déclaré Saber Ammar, chercheur tunisien au groupe de réflexion Transnational Institute basé à Amsterdam.

Les pays de l’UE font pression en faveur d’une économie de l’hydrogène vert parce qu’«ils dominent les chaînes de valeur et les technologies [de l’hydrogène]» et peuvent externaliser tous «les coûts socio-environnementaux vers les périphéries», a-t-il déclaré.

Utiliser une électricité renouvelable rare et des ressources en eau encore plus rares pour produire de l’hydrogène vert pour l’Europe «n’est pas seulement un investissement paradoxal et insensé, mais cela souligne également l’hégémonie politique en jeu», a-t-il ajouté.

La Tunisie et l’Algérie, frappées par la sécheresse, connaissent déjà des pénuries d’eau et le changement climatique risque d’exacerber la pénurie d’eau dans la région.

L’ancien parlementaire algérien Nadjib Drouiche, chercheur principal en dessalement et politique de l’eau, soutient la démarche de l’Algérie pour devenir un pays exportateur d’hydrogène.

Cependant, «la pénurie d’eau en Afrique du Nord, exacerbée par le changement climatique, nécessite une approche prudente», a-t-il déclaré à Climate Home. «Donner la priorité aux besoins domestiques en eau, mettre en œuvre des stratégies de gestion durable de l’eau comme un dessalement efficace, la réutilisation des eaux usées et la conservation de l’eau… sont cruciaux avant que la production à grande échelle d’hydrogène vert destiné à l’exportation puisse être envisagée», a-t-il souligné.

Traduit de l’anglais.

Source : Climate Home News.