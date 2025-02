Les trois délices du terroir kairounais 

La rose de Kairouan, l´huile d´olive Oueslati et la figue de barbarie d´El-Ala ont été mis sous les projecteurs à l’occasion d´une journée gastronomique médiatisée qui s´est tenue le 31 janvier 2025 à Kairouan.

Le gouvernorat de Kairouan s’est toujours distingué par sa richesse patrimoniale et ses produits du terroir ancestraux faisant de cette région une destination de choix pour les amateurs de saveurs authentiques.

L’huile d´olive Oueslati, la rose de Kairouan et la figue de barbarie d’El-Ala sont les produits de terroir phares par excellence. Depuis quelques années un partenariat public-privé a été mis en place au niveau local pour mettre sous les projecteurs ses trois produits qui font la fierté de toute la région et pour promouvoir le tourisme gastronomique.

Dans ce contexte, une journée gastronomique avec des chefs de renommée a été organisée le vendredi 31 janvier 2025 en partenariat avec la maison d’hôtes Paul Klee à Kairouan sous le thème : «A la découverte des saveurs du terroir kairounais». L’objectif de cette journée, dédiée aux professionnels de la gastronomie et de la pâtisserie, était de mettre en avant les produits du terroir phares de Kairouan en les intégrant dans différentes recettes. Cette journée a vu la présence de plus de 50 participants, dont des restaurants touristiques et des maisons d’hôtes et des gîtes ainsi qu’un grand nombre de professionnels de la gastronomie et de la pâtisserie. Plusieurs chaînes de radio et de télévision étaient également présentes. La société civile impliquée dans la valorisation des produits du terroir et le tourisme alternatif a également pris part à cet événement

Des savoir-faire ancestraux

Les chefs ont animé des démonstrations culinaires au cours desquelles plusieurs plats ont été préparés avec l’huile d’olive Oueslati, la rose de Kairouan et la figue de barbarie d’El-Ala. «Remarquez bien que les produits locaux que nous avons utilisés ont nettement rehaussé les plats que nous venons de concocter et leur ont donné une saveur spécifique», indique le chef Raouf Belhadj. « Les spécificités organoleptiques et la typicité de nos produits, ainsi que les savoir-faire ancestraux font de ces produits un allié de réussite dans la cuisine», ajoute-t-il.

Des chefs pâtissiers ont aussi participé à cette journée avec des recettes innovantes en intégrant les trois produits dans des glaces, des chocolats ou encore des truffes et des cheesecakes. «Notre région est profondément rattachée au makroudh, cette pâtisserie dont la rose et ses dérivés constituent des ingrédients essentiels. Mais aujourd’hui, les pâtissiers kairouanais ont développé une large gamme en intégrant la rose, l’huile d’olive Oueslati et la figue de barbarie d’El-Ala dans plusieurs recettes pâtissières», affirme le chef pâtissier Wissem Soufi.

Vue leur importance économique et leur fort potentiel de valorisation touristique, les trois produits cités ont été sélectionnés pour être appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie tunisienne de valorisation et de promotion des produits du terroir. Cette Stratégie a été lancée en mai 2022 par le ministère de l’Agriculture (DGPA, APIA) sous le logo «Terroirs de nos régions » et vise à promouvoir une toute nouvelle approche de développement régional multisectoriel autour des produits de terroir phares.

Au niveau national, la Stratégie est portée par un comité de pilotage multi-institutionnel, qui regroupe sept ministères et les principales organisations patronales. À Kairouan les partenaires principaux sont le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), le Commissariat régional au tourisme (CRT), le Commissariat régional aux affaires culturelles (Crac), l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), etc.

Le développement et la mise en œuvre de cette Stratégie tunisienne reçoit l´appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (Pampat), qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco).Les axes d’appui concernent la valorisation des produits phares locaux, l´accès aux marchés et le marketing territorial. «Nous considérons que le marketing territorial, le tourisme, la gastronomie et la promotion culturelle autour des produits de terroir constituent des axes d’intervention principaux. C’est la meilleure manière de rehausser l’image de marque d’une région», déclare Farouk Ben Salah, expert Onudi du projet Pampat.

Sirops, confitures, glaces, gâteaux et cosmétiques

Depuis le lancement de cette Stratégie, les initiatives de valorisation et de promotion des produits de terroir phares se suivent et ne se ressemblent pas à Kairouan. Aujourd´hui entreprises et petits entrepreneurs mettent en valeur la rose de Kairouan, l’huile d’olive Oueslati et la figue de barbarie d’El-Ala sous toutes leurs formes. Les opérateurs kairouanais produisent des sirops, confitures, glaces, gâteaux, épices ainsi que des produits cosmétiques comme les savons, shampoings, crèmes et lotions. En parallèle, de nouveaux événements culturels lancés récemment permettent de mettre davantage sous les projecteurs le patrimoine agroalimentaire kairouanais.

Le festival de la rose de Kairouan dont la deuxième édition se tiendra en avril 2025 a été l´événement phare de l´année dernière. Les festivités ont permis de rendre hommage à cette fleur emblématique, qui commence à se positionner comme un produit d’appel du gouvernorat pour attirer une nouvelle catégorie de visiteurs.

Des festivals et journées promotionnelles autour de l’huile d’olive Oueslati ou de la figue de barbarie d’El-Ala sont également organisés chaque année.

Grâce à cette effervescence, la mise en place des routes touristiques autour des produits phares est actuellement au cœur du débat. Mourad Alouini, le CRT au gouvernorat de Kairouan explique : «Les routes thématiques constituent un dispositif idéal pour la valorisation territoriale. C’est un moyen de diversifier l’offre touristique en proposant aux visiteurs de nouveaux produits, la découverte des sites de production ou encore la participation à des expériences immersives. = dans un futur proche».

Afin d´attirer un plus grand nombre de visiteurs intéressés par les richesses du terroir kairouanais, le projet Pampat offre de l’assistance aux opérateurs touristiques pour qu’ils développent une nouvelle offre touristique autour des trois produits phares.

Aujourd’hui, les maisons d’hôtes et les restaurants, accueillent les visiteurs avec des rituels de bienvenue à base des produits phares, offrent de nouveaux brunchs et menus thématiques, proposent des séances de dégustations et des ateliers de production immersives et exposent de nouveaux produits de soin et articles de souvenir, le tout à base des produits phares.

Ainsi, à Kairouan, le visiteur peut découvrir les saveurs de la rose, de l’huile d’olive Oueslati ou encore de la figue de barbarie d’El-Ala dans les glaces et les gâteaux, ou vivre des expériences immersives comme la participation à la cueillette et la trituration artisanale des olives ou les ateliers de distillation des roses.

La journée gastronomique qui vient d´être clôturée s´inscrit dans le cadre de cette grande initiative ambitieuse de valorisation du patrimoine agroalimentaire de Kairouan, qui cherche à suivre une approche multisectorielle et multi-institutionnelle.

Ainsi, parallèlement aux démonstrations culinaires, une séance d’échange a été organisée autour des spécificités de l’huile d’olive Oueslati et la rose de Kairouan. Imen Oueslati, chercheuse au Centre de biotechnologie de Borj Cedria, a présenté les spécificités organoleptiques et physicochimiques de l’huile d’olive Oueslati particulièrement fruitée et riche en aromes.

De sa part, Lemia Krichene, chercheuse à l’Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis a mis l’accent sur les spécificités de la rose de Kairouan. «Les travaux de recherche que nous avons mené récemment sur cette espèce, Rosa Damascuna, dans plusieurs régions en Tunisie, montrent que le rendement de ces fleurs en huile essentielle ainsi que la qualité du parfum sont nettement meilleurs lorsque ce rosier est cultivé au gouvernorat de Kairouan, précisément dans les localités de Khazazia et Dhraa Ettammar. Ceci est dû surtout au microclimat propice», a-t-elle précisé.

Cette journée a été aussi marquée par la participation de plusieurs producteurs kairouanais qui ont exposé une large gamme de produits alimentaires et cosmétiques à base des trois produits phares et ont eu l´opportunité d´échanger avec les professionnels de la gastronomie sur les possibilités de collaboration.

La journée fut couronnée par une séance de dégustation des produits phares et des créations gastronomiques préparées par les chefs, permettant aux participants de savourer des spécialités du terroir kairouanais. Un livret de recettes sera développé à la suite de cette journée et servira de source d’inspiration pour concocter de nouveaux menus avec l’huile d’olive Oueslati, la rose de Kairouan et la figue de barbarie d’El-Ala afin d’offrir une expérience culinaire unique à tous les visiteurs de la région.

Communiqué.