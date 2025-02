Tunisie : les barrages atteindront 40% de leur capacité à la fin février

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie devrait atteindre 40 % de la capacité totale d’ici fin février 2025, a déclaré à l’agence Tap l’expert en climatologie et professeur agrégé de géographie Amer Bahba. (Illustration : barrage Sidi El-Barrak).

Les données de la Direction générale des barrages, relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, montrent que la quantité d’eau dans les barrages a atteint, le 2 février, 781 millions de mètres cubes, contre 756 millions de mètres cubes à la fin de 2024.

La moyenne actuelle est estimée à près de 800 millions de mètres cubes, a précisé l’expert, ajoutant que les barrages devraient connaître une augmentation des apports dans les prochains jours.

Dans l’ensemble, les approvisionnements devraient également s’améliorer au cours de la seconde moitié de la semaine prochaine, notamment entre le 7 et le 9 février, période qui verra l’arrivée d’une basse pression atmosphérique entraînant de fortes pluies. Et une deuxième dépression attendue en Tunisie apportera une nouvelle vague de pluie entre le 10 et le 15 février, a souligné l’expert.

Bahba a également révélé que grâce aux récentes précipitations, le taux de remplissage global des barrages a atteint 33%, avec des réserves globales d’eau augmentées à 2,3 milliards de mètres cubes.