Affaire Instalingo : Communiqué d’Ennahdha sur les verdicts prononcés

Le parti islamiste Ennahdha a réagi aux peines prononcées en première instance, ce mercredi 5 février 2025, dans l’affaire Instalingo.

Dans son communiqué Ennahdha a estimé que cette affaire est une « mascarade politique », d’autant que son président Rached Ghannouchi a été condamné à une lourde peine de 22 ans. Et de commenter : « Il a décidé de boycotter toutes les procédures de ce procès, convaincu qu’il s’agit d’un procès politique n’ayant aucun rapport avec une justice indépendante et impartiale ».

La même source a par ailleurs affirmé que la société Instalingo est une « entreprise spécialisée dans la production de contenus médiatiques et journalistiques, y compris la traduction, et offre divers services, dont certains liés aux campagnes électorales de plusieurs candidats à la présidentielle de 2019, dont celui d’Ennahdha ».

Le parti, qui a par ailleurs pointé du doigt des « irrégularités dans les procédures judiciaires », a évoqué un procès «purement politique qui s’inscrit dans une volonté de représailles, portant atteinte aux droits et aux libertés ainsi qu’à l’indépendance et à l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Ennahdha affirme également que cette décision est « une fuite en avant », estimant que le régime « issu du coup d’État continue d’envenimer la situation politique et sociale » et que ces condamnations « ramènent le pays à une époque révolue grâce à la révolution du peuple et sont donc contraires aux intérêts, aux espoirs et aux attentes des Tunisiens ».

Enfin, Ennahdha a réaffirmé son engagement « pour la liberté, la démocratie et un État de droit et pour dignité pour tous les citoyens ».

Notons que les peines prononcées vont de 5 à 35 ans ferme et qu’outre Rached Ghannouchi, des membres de sa famille ont été condamnés à la prison, notamment son fils Mouadh (35 ans), sa fille Soumaya (25 ans), son gendre Rafik Abdessalem (34 ans).

Les condamnations ont également concernés des blogueurs, des journalistes, des sécuritaires, avec des peins allant de 5 à 27 ans de prison.

Y. N.