Ansaldo Energia fête ses 30 ans de présence en Tunisie

«L’Italie est déjà parmi les premiers investisseurs en Tunisie, et ambitionne de renforcer encore la contribution des entreprises italiennes au développement durable de la Tunisie».

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la présence en Tunisie de l’entreprise italienne Ansaldo Energia et de sa collaboration avec la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (Steg), soulignant comment «l’accord sur la transition énergétique signé à Rome le 16 janvier dernier par les ministres des Affaires étrangères Antonio Tajani et [son homologue tunisien] Mohamed Ali Nafti pourrait être le moteur de nouveaux investissements italiens en Tunisie».

Comme l’a du reste confirmé la récente visite à Tunis du ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique Pichetto Fratin, la coopération énergétique est un pilier du partenariat italo-tunisien, conclut Prunas.

En fait, le secteur représente également une partie essentielle du Plan Mattei pour l’Afrique du gouvernement italien.

Créé en 1853, Ansaldo Energia est une société qui fournit des solutions à cycle complet éprouvées et flexibles pour la production d’énergie. La Société couvre toutes les phases de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’assistance et de l’amélioration continue des centrales électriques et des machines de haute technologie qui génèrent l’énergie que nous utilisons. En 2018, elle a signé des contrats avec la Steg d’une valeur totale de 240 millions d’euros pour la construction d’une centrale thermo-électrique à Mornaguia, à 14 km à l’ouest de Tunis.

I. B.