Les opérateurs sont prêts pour le lancement de la 5G en Tunisie  

Les trois opérateurs de téléphonie mobile en Tunisie pourront commencer à commercialiser des services 5G à partir de mi-février 2025, a annoncé la directrice générale des technologies de communication au ministère des Technologies de communication, Maherzia Aouni.

Dans un entretien avec l’agence Tap, Aouni a parlé des conditions de lancement du service 5G, des exigences techniques et sanitaires et de l’adaptation des téléphones actuellement disponibles, ajoutant que les entreprises de télécommunications, à savoir Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo, sont prêtes pour cette transition.

Ces entreprises ont mis en place tous les mécanismes techniques, procéduraux et ont modernisé le réseau afin de se préparer pour le processus de lancement de la 5G.

Aouni a passé en revue la phase la plus importante du projet 5G en Tunisie, qui a été lancée conformément aux développements technologiques et aux normes émises par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et les organismes de normalisation.

