Tunis accueille le Sommet de l’Innovation 2025

Le Comité national de la chambre de commerce internationale (ICC Tunisia) organise, en partenariat avec Terna Innovation Zone, le Sommet de l’Innovation, le mercredi 12 février 2025 à l’hôtel Laico Tunis.

Ce Sommet a pour objectif de positionner la Tunisie comme un hub régional de l’innovation ouverte, de favoriser des partenariats, et de lancer le Global Scaleup Program, visant à connecter les meilleures startups/scaleups tunisiennes avec des investisseurs et des grands groupes internationaux pour accélérer leur croissance internationale.

Le paysage mondial de l’innovation est de plus en plus façonné par la collaboration entre différents écosystèmes, en particulier ceux reliant les marchés régionaux et internationaux. La Tunisie émerge comme un acteur clé dans la région du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), avec un fort potentiel pour devenir une plateforme d’Innovation Ouverte, tirant parti de sa position stratégique, de son écosystème de startups en croissance et de sa culture entrepreneuriale dynamique.

​Dans ce contexte, l’Innovation Ouverte est un levier essentiel pour encourager une collaboration plus poussée entre startups, grandes entreprises, universités, investisseurs (VCs) et accélérateurs, permettant de stimuler l’innovation régionale.

L’événement vise à positionner l’écosystème tunisien sur la scène mondiale de l’innovation; mettre en valeur le rôle émergent de la Tunisie en tant que hub d’innovation dans la région MEA; lancer l’appel à candidatures pour le Global Scaleup Program; annoncer et promouvoir officiellement cet accélérateur conçu pour engager et faire évoluer les startups à fort potentiel et établir des collaborations durables avec les leaders industriels internationaux.

Il vise également à favoriser la collaboration entre startups et grandes entreprises, en créant des synergies entre l’écosystème des startups et les grandes entreprises, afin de permettre des partenariats mutuellement bénéfiques pour la croissance, l’investissement et l’échelle des solutions innovantes.

​Participent ​au Sommet de l’Innovation les entrepreneurs et fondateurs de startups, les dirigeants d’entreprises et responsable d’innovation, les institutions publiques, technopoles et organisations R&D, les universités et instituts de recherche, les investisseurs et accélérateurs.