Pour tous les amoureux de la culture japonaise dans ses multiples couleurs, la Fête du Japon à Tunis se tiendra à la Cité de la Culture Chedli Klibi, le dimanche 9 février 2025 de 11 à 16 heures.

Cet événement est organisé par l’ambassade du Japon en Tunisie, l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), l’Association d’amitié tuniso-japonaise (AATJ) et Japon Alumni Tunisie (JAT), avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et de la Cité de la Culture, en prélude du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon en 2026.

Le Théâtre de l’Opéra accueillera un programme riche et diversifié pour tous âges et goûts : un spectacle de tambours japonais avec des show de danse traditionnelle, une démonstration de budo par des budôkas tunisiens, la projection d’un film japonais inédit au Maghreb, des expériences de jeux traditionnels variés et amusants pour les enfants, un atelier de calligraphie, l’art florale et l’habillage de vêtements japonais (kimono), en plus de précieuses informations sur les bourses d’études au Japon et une explication sur les plus beaux lieux touristiques du Pays du Soleil Levant, présentée par des spécialistes du domaine, et bien d’autres surprises.

L’événement sera une occasion pour échanger avec les adorateurs japonais de la Tunisie.

Pour l’occasion, la Jica célébrera le 50e anniversaire de sa présence en Tunisie. Le Théâtre des Jeunes Créateurs accueillera des spectacles de musique, danse, théâtre et autres, présentés par ses volontaires japonais affectés dans plusieurs régions du pays.

Tous les spectacles sont ouverts au public gratuitement.

Plus de détails sur le programme et les horaires des spectacles sur la page Facebook de l’ambassade du Japon en Tunisie et Japon en Tunisie.