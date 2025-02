« Quand Makni rencontre Tchaïkovski », le 22 février au Théâtre municipal de Tunis

Sous la baguette du maestro Mohamed Makni, le Carthage Symphony Orchestra organise une soirée d’exception le 22 février 2025 à 19h30 : « Quand Makni rencontre Tchaïkovski » au Théâtre municipal de Tunis.

Les organisateurs promettent un voyage musical où la puissance romantique de Tchaïkovski rencontre la richesse contemporaine de Mohamed Makni avec le programme suivant :

Concerto pour piano de Tchaïkovski (1er mvt) – interprété par Bassem Makni

Extraits du Lac des cygnes de Tchaïkovski

Concerto pour Flûte de Mohamed Makni (2ème & 3ème mvt) – qui sera interprété par Danilo De Luca et qui sera joué publiquement pour la première fois.

Entre héritage classique et modernité, laissez-vous emporter par une expérience musicale inédite. Ne manquez pas ce concert unique ! Un concert avec le concours de notre partenaire officiel la Fondation Arts et Culture by UIB, ajoute la même source.

Les billets sont disponibles aux guichets du théâtre municipal de Tunis, au centre culturel Le Boulevard des arts à Mutuelleville ou directement en ligne.

Communiqué