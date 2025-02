FTF : Nouveau staff technique pour la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football (FTF) a révélé ce lundi 10 février 2025, la composition du nouveau staff technique de la sélection tunisienne.

Sami Trabelsi a été désigné comme sélectionneur national indique la fédération en ajoutant que ce dernier a décidé de s’entourer d’Aymen Jdidi et Wassim Maaouia pour le développement et la préparation physique, de Hichem Jaziri en tant qu’entraîneur des gardiens, ainsi que de Helmi Kachou et Walid Ben Tamansour pour l’analyse technique.

La composition complète du staff technique sera annoncée lors d’une conférence de presse qui sera organisée par le sélectionneur national et le directeur sportif Zied Jaziri ce vendredi 14 février 2025 à 11h à la salle de conférences de la direction technique nationale, ajoute encore la même source.