Gaza et la Cisjordanie sont la «patrie éternelle» des Palestiniens

La proposition de Donald Trump à propos du transfert des Palestiniens de Gaza vers l’Egypte et la Jordanie a été largement condamnée, non seulement par les Palestiniens et les pays arabes, mais aussi par de nombreuses nations, dont le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Plusieurs pays arabes, dont l’Arabie saoudite, ont condamné, dimanche, les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu suggérant la création d’un Etat palestinien sur le sol saoudien.

Pour le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, les propos de Netanyahu sont «inacceptables et déconnectés de la réalité», ajoutant qu’ils relevaient «de simples fantasmes ou illusions».

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a pour sa part exprimé sa satisfaction «quant à la condamnation» et «le rejet total annoncés par ses pays frères concernant les propos de Benjamin Netanyahu vis-à-vis du déplacement du peuple palestinien».

«Le royaume rejette catégoriquement ces déclarations, qui visent à détourner l’attention des crimes successifs commis par l’occupation israélienne contre nos frères palestiniens à Gaza, y compris le nettoyage ethnique auquel ils sont soumis», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Lors d’une interview télévisée avec Benjamin Netanyahu, jeudi, le journaliste israélien de droite Yaakov Bardugo évoquait la perspective d’une normalisation diplomatique avec l’Arabie saoudite lorsqu’il a semblé faire un lapsus, attribuant à Ryad la position selon laquelle «il n’y aurait pas de progrès sans un Etat saoudien». «Un Etat palestinien?», l’a interrompu Netanyahu. «A moins que vous ne vouliez que l’Etat palestinien soit en Arabie saoudite, les Saoudiens ont beaucoup de territoire», a-t-il ajouté avant d’évoquer les négociations ayant conduit aux accords d’Abraham, qui ont permis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes en 2020, concluant: «Je pense que nous devrions laisser ce processus suivre son cours».

La création d’un Etat palestinien en dehors de Gaza et de la Cisjordanie occupée a suscité une vague de condamnations régionales.

L’Egypte a notamment «condamné dans les termes les plus fermes» les déclarations «irresponsables et totalement inacceptables» de son voisin israélien «qui portent atteinte à la sécurité et à la souveraineté» de Ryad, soulignant qu’il s’agissait d’une «ligne rouge».

Les Emirats arabes unis ont dénoncé, elles aussi, «des déclarations provocatrices».

«Cette approche extrémiste et coloniale méconnaît la signification de la terre palestinienne» pour les Palestiniens, a encore déclaré l’Arabie saoudite.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a pour sa part condamné des déclarations «incendiaires et en violation flagrante du droit international», soulignant que les Palestiniens ont le droit à «un Etat indépendant et souverain» aux côtés d’Israël.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié, ce dimanche 9 février 2025, de «scandaleuse» la proposition du président des Etats-Unis prévoyant notamment un contrôle américain de la bande de Gaza.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rejeté, lui, aussi, le plan de son homologue américain. «Personne n’a le pouvoir de déplacer les habitants de Gaza hors de leur patrie éternelle, qui existe depuis des milliers d’années», a déclaré Erdogan, lors d’une conférence de presse tenue dimanche soir. «Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est appartiennent aux Palestiniens», a-t-il martelé.

Trump a affirmé, dans un message posté le 6 février 2025 sur Truth Social, qu’Israël transmettrait le contrôle de l’enclave assiégée aux Etats-Unis à la fin de sa guerre contre le Hamas et qu’aucun soldat américain n’aurait besoin d’être déployé dans le territoire palestinien.