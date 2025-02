Tataouine : Des serial cambrioleurs arrêtés (DGSN)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un groupe de cambrioleurs récidivistes à Tataouine, où plusieurs victimes ont porté plainte.

Les cambrioleurs s’attaquaient à des maisons et des commerces à Tataouine et des enquêtes ont été ouvertes suite aux plaintes déposées par plusieurs habitants et commerçants de la zone, précise la DGSN dans son communiqué publié lundi 10 février 2025.

Les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier les suspects qui ont été arrêtés, ajoute encore la même source, en affirmant que l’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les complices.

Y. N.