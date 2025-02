Football : Nasreddine Nabi refuse le poste d’entraîneur de l’équipe de Tunisie

L’entraîneur des Kaizer Chiefs, le Tunisien Nasreddine Nabi, a déclaré avoir refusé une offre d’entraîneur de l’équipe nationale de Tunisie après consultation avec la direction du club sud-africain au cours des dernières semaines.

«Je voudrais remercier le Dr Kaizer Motaung, Kaizer Junior et Bobby Motaung, et toute la direction de l’équipe. On m’a offert l’opportunité d’aller entraîner mon pays, et nous nous sommes assis ensemble et nous avons décidé que j’allais laisser passer cette grande opportunité d’entraîner mon pays d’origine, parce que je sens aussi que c’est un honneur d’être ici, et je dis merci à tout le monde, à la direction», a déclaré Nabi aux journalistes après la victoire 1-0 des Chiefs sur Stellenbosch en Premiership Betway vendredi, rapporte le journal en ligne sud-africain SuperSport.

Rappelons que la Tunisie, qui reprend sa campagne de qualification pour la Coupe du monde en mars en tête de son groupe, est sans entraîneur depuis le licenciement du vétéran Faouzi Benzarti après sa défaite contre les Comores lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. On s’attend cependant à l’officialisation de la nomination de Sami Trabelsi, qui avait déjà entraîné le Onze tunisien entre mars 2011 et février 2013.

Lors de leurs deux derniers matches de groupe en novembre, où la Tunisie a assuré sa qualification pour la phase finale au Maroc, ils étaient dirigés par l’entraîneur intérimaire Kaïs Yaâkoubi.

