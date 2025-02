Tournée américaine d’Emel du 16 février au 30 mars 2025

La star tunisienne de la pop mondiale Emel (Mathlouthi), souvent présentée comme la «cousine arabe de Björk», entamera une nouvelle tournée aux Etats-Unis avec son dernier album à tonalité féministe ‘‘Mra’’ le 16 février à la salle Freight & Salvage à Berkeley, en Californie. Massive Will.

La tournée la mènera ensuite à Seattle (18 février), Los Angeles (19 février), New York (18 mars), Philadelphie (19 mars), Washington (20 mars), Cleveland (21 mars), Treefort Music Fest 2025 à Boise (26-30 mars) et Big Ears Festival 2025 à Knoxville (27-30 mars).

Le 10 janvier, l’artiste, producteur et activiste tuniso-américaine basée à New York a partagé un remix prêt pour le club du duo parisien Acid Arab pour ‘‘ Lose My Mind (Ft. Nayomi)’’, le morceau phare de l’album‘‘Mra’’.

Utilisant le groove reggaeton arabe original, Emel ajoute un rythme percutant à quatre sur le sol avec des éclats de mizmar rave-forward, offrant un mélange enivrant de musique de club entre l’Orient et l’Occident.

A propos de sa démarche, on a parlé, à juste titre, de «musique de protestation présentée dans un emballage brillant et glamour».

I. B.

